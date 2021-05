Kostenpflichtiger Inhalt: Einbrüche in Tönisvorst : Stadt sichert ihre Gebäude gegen Vandalismus

Mehr als zwölf zerstörte Holz- und Glastüren, Schäden in den Steinwänden, herausgetretene Trennwände und Löcher im Hallenboden – um den Jahreswechsel 2019/20 wurde mehrfach in die Rosentalhalle eingebrochen. Foto: Marc Schütz

Tönisvorst Immer wieder kommt es in Tönisvorst zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen in städtische Gebäude. Dabei werden erhebliche Schäden angerichtet, die den Haushalt belasten. So will sich die Stadt nun schützen.