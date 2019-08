Fußball-Testspiele : Für Siebe ist das Jahr beendet

St. Tönis Der Fußballer des Landesligisten St. Tönis erleidet einen Muskelbündelriss.

(WeFu) Jan Siebe bleibt der Pechvogel bei Teutonia St. Tönis. Die augenscheinlich leichte Blessur, die sich der 24-Jährige am Mittwoch gegen den MSV Düsseldorf zuzog, entpuppte sich als ein fünf Zentimeter großer Muskeleinriss, verbunden mit einem Muskelbündelriss. Damit wird der Sechser, der gesetzt war, dem Fußball-Landesligisten bis nach der Winterpause fehlen. Im vergangenen November hatte er sich in der Partie bei Meerbusch II einen Meniskusanriss zugezogen, wodurch er erst wieder in der Endphase der Spielzeit zum Einsatz kam und da kräftig am Aufstieg der Zweiten in die Kreisliga A mithalf.