Handball : Dieter Pietralla ist neuer Trainer bei der VT Kempen

Kempen (F.L.) Die Vereinigte Turnerschaft Kempen hat für ihre herrenmannschaft mit Dieter Pietralla einen neuen Trainer engagiert. Der Nachfolger von Duc Bui, der im Frühjahr nach acht Jahren zurückgetreten war, hat als Handballcoach am Niederrhein eine Erfolgsgeschichte geschrieben und soll die Kempener wieder in die Spur führen.

„Für uns ist er der absolute Wunschkandidat“, sagt Roland Giesen, sportlicher Berater des Vorstands. Dieter Pietralla ist 59 Jahre, wohnt in Kempen und war zuletzt beim SV Straelen in der Verbandsliga tätig. Ziel ist, die Kempener Mannschaft nach dem Abstieg in die Bezirksliga zu stabilisieren und das junge Team weiterzuentwickeln. Dass Pietralla Aufstieg kann, hat er auch vor seiner Straelener Station beim TV 1848 Mönchengladbach sowie bei der HSG Nettetal bewiesen.