Fußball-Oberliga SC St. Tönis verlängert mit lange verletztem Branimir Galic

Personell sind die Voraussetzungen gut, denn bis auf den erkrankten Dario Gerling und Julian Suaterna-Florez hat Kastrati alles an Bord. Der Kolumbianer weilt derzeit wegen Visa-Problemen in seiner südamerikanischen Heimat. Positive Signale gibt es von den Langzeitverletzten. Lennard Kaiser trainierte nach seiner Hand-OP wieder mit und Branimir Galic macht immer größere Fortschritte. Der Kroate kam schon aus freien Stücken in der Zweiten zum Einsatz und bot an, dort erneut weitere Spielpraxis sammeln zu wollen. Beide Seiten wissen offenbar, was sie einander haben, so dass Galic eine weitere Saison bleibt. Das gelte auch für das Gros der Mannschaft, erklärte Teammanager Holger Krebs, ohne ins Detail zu gehen. Auch Kastrati bleibt wie vorgesehen ein weiteres Jahr.