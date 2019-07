Boxen : NRW-Titel für Chris Marco Eloundou

In der Siegerpose war Chris Marco Eloundou bei den NRW-Meisterschaften häufig zu sehen. Foto: bc kempen

Krefeld Der 19-jährige Boxer aus Kempen hat sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

(RP) Nach einer brillanten Saison mit vielen Ausscheidungskämpfen, in denen sich Chris Marco Eloundou vom Kempener Box-Club souverän die Siege, teilweise auch vorzeitig, erkämpfen konnte, darf er sich nun NRW-Meister in der A-Klasse im Weltergewicht nennen. Er blieb ohne Niederlage und holte am letzten Wochenende in Gelsenkirchen den NRW-Titel. Somit sicherte er sich zusätzlich das Ticket für die Deutschen Meisterschaften bei den „Finals 2019“, die vom 30.7. bis 4.8. in Berlin ausgetragen werden.

Auch ebneten ihm seine sportlichen Leistungen und Erfolge den Weg nach Australien, da er aufgrund dieser Leistungen in das „Germany Select Team“ berufen wurde. Dieses Team ist die Nationalauswahl des Deutschen Amateurboxverbandes, welches am 17. 8. nach Australien reist und sich in Bundaberg einem Ländervergleichskampf gegen die australische Nationalstaffel stellt. Im Anschluss wird Chris Marco Eloundou vom 22.8. bis 24.8. an den „Golden Gloves“, einem international hochkarätig besetzten Turnier in Australien teilnehmen.

„Diese Erfolge sind durch die gelungene Kooperationsarbeit zwischen meinem Vater und Trainer Christian Eloundou und meinem Trainer Frank Nierhaus vom Box Club Mülheim-Dümpten aber auch dank der Unterstützung meiner Teamkollegen entstanden“ sagt der 19-jährige Boxer.