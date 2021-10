fußball-Landesliga : Tönisberg spielt gut mit und unterliegt 1:4

Krefeld Der VfL bleibt auf einem Abstiegsplatz. Auch dem VfR Fischeln gelang im Abstiegskampf kein großer Wurf. Aber immerhin sammelte die Mannschaft bei der SGE Bedburg-Hau einen weiteren Punkt.

(uwo) Der VfL Tönisberg gerät zunehmend unter Druck. Das liegt weniger an der erwarteten 1:4 (0.1)-Niederlage beim SV Sonsbeck, sondern an den Problemen in der Defensive, die der VfL anscheinend nicht in den Griff bekommt. Davon profitierte am Samstag auch der Tabellenführer, als er durch Klaus Keisers früh in Führung ging (6.). Mehr als auf Fehler und Räume zu warten musste der Gastgeber auch nicht tun. Der VfL arbeitete sich am gut organisierten Favoriten ab, hatte auch durchaus mehr vom Spiel, doch vorne fehlten gegen die nicht immer sattelfeste Hintermannschaft schlicht Ideen und die erforderliche Durchschlagskraft. Was zu einem Teil wohl auch daran lag, dass Niklas Jahny aus personellen Gründen in der Viererkette ran musste. Auch nach der Pause wirkte der VfL zunächst optisch besser, leistete sich aber weitere Fehler und ließ spürbar nach. Die Gastgeber zogen dagegen ihr gewohntes Spiel gnadenlos durch. Keisers (62./73.) und Ahma Alzedaue (68.) erhöhten auf 4:0. Emre Özkaya gelang der späte Ehrentreffer (90.). „Wir spielen gut, sind aber in einer Ergebniskrise“, sagt Trainer Andreas Weinand, „leider springt nichts Zählbares heraus. Vorne fehlt die Cleverness, hinten sind wir nicht immer wach genug“.