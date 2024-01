2:3 gegen Bergkamen Grefrather Niederlage vor Rekordkulisse

Die Grefrather EG hat das Spitzenspiel der Eishockey-Landesliga zum Abschluss der Hauptrunde gegen den ESV Grizzlys Bergkamen mit 2:3 (0:1, 0:0, 2:2) verloren. Justin Scholz und Marlon Alves de Lima glichen jeweils aus. „Schade, wir waren wirklich nah dran. Die Grizzlys haben brutal effektiv gespielt und ihre Möglichkeiten eiskalt genutzt. Heute hat das cleverere Team gewonnen“, sagte Trainer Joschua Schmitz. „Ich denke, wir haben es heute eigentlich ganz ordentlich gemacht, haben uns am Gäste-Keeper aber die Zähne ausgebissen.“ Damit schließen die Blau-Gelben die Hauptrunde als Zweiter ab und treffen nun in den bevorstehenden Play-off-Spielen auf die siebtplatzierten Hammer Eisbären 1b. 837 Zuschauer beim Spitzenspiel sorgten für einen Vereinsrekord und eine Besucherzahl, die in der Eishockey-Landesliga zumindest außerhalb Bayerns absolut einzigartig ist. „Aber auch mit Platz zwei nach der Hauptrunde können wir ganz zufrieden sein. Wir werden jetzt alles daran setzen, dass es in dieser Saison nochmal eine Revanche geben wird.“