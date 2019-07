Trabrennen : Michael Nimczyk startet bei der Quali für das Traber-Derby

Michael Nimczyk muss in den Derby-Vorläufen mindestens Platz drei erreichen, um sich für das Finale zu qualifizieren. Foto: Rennverein MG

Schiefbahn Der Deutsche Meister aus Schiefbahn sitzt am Wochenende in Berlin bei den Vorläufen für den Stutenpreis und das Deutsche Derby im Sulky.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Gerd Schoofs

Deutschlands erfolgreichster Berufs-Trabrennfahrer fiebert dem Saisonhöhepunkt entgegen. Am Wochenende 3./4. August findet auf der Bahn von Berlin-Mariendorf das 124. Deutsche Derby statt. Der achtfache Deutsche Meister Michael Nimczyk, der nun schon sieben Jahre in Folge den Goldhelm als Zeichen des Champions trägt, ist in diesem Jahr erneut eindrucksvoll auf Titelverteidigungskurs. Er führt die Rangliste mit 87 Siegen unangefochten an. Im Vorjahr knackte er die magische Marke von 200 Siegen.

Am kommenden Wochenende sitzt Nimczyk auf der Bahn von Berlin-Mariendorf bei den Qualifikationsläufen für das Derby-Wochenende im Sulky. Erstmals finden diese Ausscheidungsrennen eine Woche früher statt als bisher. Dadurch soll den Vierbeinern eine längere Pause zwischen den zwei Rennen gegönnt werden. Der 33-Jährige startet am Samstag in drei der vier Vorläufe für den Stutenpreis (3.8.). Am Sonntag sitzt er in allen vier Vorläufen der dreijährigen Hengste für das Deutsche Derby (4.8.) im Sulky. Jeweils die ersten drei Pferde der Vorläufe erreichen den Endlauf des Derby-Wochenendes.

Von den drei Stuten, die im Pferdesportzentrum Kaiserhof in Schiefbahn trainiert werden, gilt „La Garce“ als aussichtsreiche Kandidatin für das Finale. Ferner startet Nimczyk mit „Jeannette Newport“ und „Marylin Monroe Bo“, die in diesem Jahr ebenfalls schon schnell unterwegs war.

Am Sonntag wird es dann besonders spannend, wenn die dreijährigen Hengste und Wallache über 1900-Meter um die Final-Teilnahme kämpfen. Nimczyk eröffnet die Jagd mit „Jaxon Schermer“. Anschließend sitzt er hinter „Man U“ im Sulky. Im dritten Vorlauf zählt er mit „Gladiateur“ zu den Favoriten. Zum Schluss geht er mit „Place Royal“ ins Rennen.