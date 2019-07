Reiten : Dressuren in den Fokus gerückt

Grefrath 1140 Nennungen liegen für das Sommerturnier beim RV Graf Holk Grefrath vor.

(off) Beim großen Sommerturnier des RV Graf Holk Grefrath, das bereits am Freitag um 13.30 Uhr beginnt, müssen die Reiter früh aufstehen. Die ersten Wettbewerbe finden nämlich schon am Samstag um 8.30 Uhr und Sonntag um 8 Uhr statt. Trotz des Beginns der Sommerferien verbuchten die Grefrather 1140 Nennungen. „Unsere Mitglieder haben nach dem erfolgreichen Kreisturnier zum zweiten Male die Anlage auf ein schönes Event vorbereitet“, sagt Pressewart Heinz-Gerd Feyen. Es gibt eine Neuerung: Zum ersten Mal führen die Grefrather ihre Dressuren auf dem Außenplatz durch. Das Abreiten besorgen die Dressurreiter dann in der Halle. „Damit geraten die Dressuren etwas mehr in den Fokus der Zuschauer“, so Feyen.