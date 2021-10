Fußball : 1. FC Kleve: Niklas Klein-Wiele gibt Entwarnung

Kleve Der Mittelfeldspieler des Fußball-Oberligisten scheint sich beim 4:4 gegen den FC Essen-Kray doch nicht schwerer verletzt zu haben.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve atmet auf. Nachdem Offensivakteur Niklas Klein-Wiele am vergangenen Sonntag beim 4:4 in der Heimpartie gegen den FC Essen-Kray nach seinem Treffer zum Endstand in der Nachspielzeit unglücklich aufgetreten war und von seinen Kollegen vom Platz getragen werden musste, gibt er nun Grünes Licht. Sein Fuß scheint nicht allzu schwer lädiert zu sein. „Das wird schon. Der Fuß ist dick geworden, Schmerzen sind auch da“, sagt der 27-jährige Mittelfeldspieler.

Ein Ausfall von Niklas Klein-Wiele wäre auch deshalb so bitter für den Fusionsklub gewesen, weil der Fußballer aus Rees seit Wochen in bestechender Form ist. Er ist es, der immer wieder für kreative Momente im Angriffsspiel des 1. FC Kleve sorgt, selbst zu Torabschlüssen kommt oder seine Mitspieler geschickt in Szene setzt. Niklas Klein-Wiele kommt nach sieben Partien bereits auf vier Treffer und eine Vorlage. Die Rot-Blauen stehen in Folge eines ansprechenden Saisonstarts aktuell auf Tabellenplatz neun. Am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, trifft das Team von Trainer Umut Akpinar bei Teutonia St. Tönis an.