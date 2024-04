Fußball-Oberliga Aufholjagd des SC St. Tönis endet erfolglos

Der SC kam gut aus der Kabine und ein Kopfball von Maksim Lufarenko verfehlte nur knapp sein Ziel (53.). Die Hausherren hatten schließlich auch noch das Glück, dass eine Ecke von Weggen direkt im kurzen Eck einschlug (63.). St. Tönis steckte nicht auf, kassierte aber nur wenig später das 0:3, als dem ansonsten guten SC-Keeper Simon Sell ein Missgeschick unterlief. Trotz allem zeigte der SC eine gute Reaktion und Hoffnung keimte nach dem sehenswerten Anschlusstreffer von Kohei Nakano wieder auf. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gelang Lukas Stiels das 2:3, hatte aber nicht lange Freude daran. Denn bei einem Gerangel, bei dem Stiels nichts dazu tat, hagelte es Gelbe Karten. Für den zuvor verwarnten Stiels bedeutete das Gelb-Rot. Bekim Kastrati machte seinem Ärger Luft. „Ist das schlecht, was ihr da pfeift“. Das hatte auch für den Trainer Folgen, der die Rote Karte sah und hinterher stinksauer war, was sich im Spielbericht als Beleidigung wieder fand. „Das ist ein bitterer Tag. Wie kann man so in den Abstiegskampf eingreifen? Heute fühle ich mich richtig veräppelt. Sportlich müssen wir uns aber auch selbst an die Nase fassen. Aber es tut mir am Ende leid für die Jungs, die bis zum Ende an sich geglaubt haben“. Dass Branimir Galic sein Comeback in der Oberliga feierte und noch den Ausgleich auf dem Fuß hatte, ging am Ende leider unter.