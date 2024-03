St. Tönis verliert nach 3:1-Führung Lukas Stiels will klären und trifft ins eigene Tor

Der SC bestimmte in den ersten 45 Minuten das Spiel und taktisch ging das Rezept im Defensivspiel auf, den starken Außenbahnspielern der Gastgeber in ihren Aktionen die Wucht zu nehmen. Ins Zentrum gedrängt traf Velbert auf eine gut organisierte Verteidigung, die nicht viel zuließ. Die Gäste gingen durch den achten Saisontreffer von Johann Noubissi Noukoumo verdient in Führung und besaßen durchaus Möglichkeiten, vor dem Ausgleich nachzulegen. Der fiel nach einem Standard, als Dario Schumacher vom Strafraumeck kunstvoll in den Winkel zirkelte. Vom Gegentor ließ sich die Kastrati-Elf aber nicht von ihrem Weg abbringen, suchte direkt wieder die Offensive und profitierte kurze Zeit später von einem Eigentor von Schumacher. Weitere zwei Minuten danach erhöhte Daiko Kamo sogar auf 3:1 und nichts sprach dafür, dass die Blau-Gelben am Ende leer ausgehen würde.