Fußball-Oberliga Maximilian Pohlig sichert dem SC St. Tönis drei wichtige Punkte

Die Gäste gaben durch Leon Schütz früh einen ersten Warnschuss ab (3.) und hatten durch Danny Rankl noch eine gute Gelegenheit zur Führung. Der Kopfball erwies sich aber als leichte Beute für SC-Keeper Simon Sell (10.). Während Kleve unaufgeregt den Ball laufen ließ und auf Chancen lauerte, mangelte es dem Aufbaupiel der Hausherren in allen Mannschaftsteilen an Präzision und der Ruhe am Ball, so dass die Defensive der Gäste vor einer einfachen Aufgabe stand. Kastrati sah sich schon früh bemüht, lautstark von der Außenlinie einzugreifen, schickte frühzeitig drei Ersatzspieler zum Warmlaufen, musste aber mit ansehen, dass kaum Besserung eintrat. Das machte sich auch an den herausgespielten Torchancen bemerkbar. Wohlwollend hatte eine Szene das Zeug, in dieser Kategorie eingeordnet zu werden. Dass der Ex-St. Töniser Luca Jerz klarer Punktsieger gegen Johann Noubissi Noukoumo war, stand stellvertretend für die Harmlosigkeit der Gastgeber.