Fußball-Oberliga Dario Gerling trifft für den SC St. Tönis zum verdienten Ausgleich

Mit Baydar auf der rechten Außenbahn und Daiki Kamo im Zentrum schafften es nur zwei Neuzugänge in die Startelf von Trainer Bekim Kastrati. Seine Mannschaft kontrollierte das Spiel, tat sich aber schwer, klare Torchancen zu kreieren. Die beste Chance ging auf das Konto von Johann Noubissi Noukoumo, der nach einem beherzten Solo am gut reagierenden VfB-Keeper Kenneth Hersey scheiterte (20.). Den Gästen mangelte es in der Offensive an Ideen, so dass viel für die Hausherren sprach. Bis die Rote Karte gegen Baydar die Kräfteverhältnisse massiv veränderte. Die Entscheidung von Schiedsrichter Kevin Kassel nach einem Foul an der Mittelinie war unstrittig. Entscheidend aber war die Entstehung. Denn Hiroya Genda spielte eine St. Töniser Ecke direkt in den Fuß eines Gegners, der einen Konter einleite, den der Youngster zu ungestüm zu unterbinden versuchte und dabei den Gegner erwischte. Homberg, zuvor offensiv kaum in Erscheinung getreten, nutzte die Gunst der Stunde zur Pausenführung durch Andres Dimas (41.).