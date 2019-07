Reiten : Der zweite Platz ist erfreulicher als der Sieg

Grefrath Ina Tempel erklärt, warum es ihr beim Großen Sommerturnier des RV Graf Holk so ergangen ist. Die Dressur gewann sie auf Ribiano. Im Springen siegte Dennis Tolles fehlerfrei mit der schnellsten Zeit.

In diesem Jahr wurde neben dem Mannschaftsspringen Klasse A auch eins der Klasse L ausgetragen. Hier waren die Teams vom gastgebenden Verein mit Platz eins und zwei in der höheren Wertungsprüfung sowie mit Platz drei (hinter den beiden Mannschaften vom RFV Hubertus Anrath-Neersen) in Kategorie A erfolgreich.

Die Kreismeisterin Julia Jurascheck (RFV Hubertus Anrath-Neersen) wurde hier mit Awony zusätzlich als Siegerin ausgerufen, weil bei ihrem Ritt die Zeitmessung hakte. Aus den Reihen des Ausrichters RV Holk Grefrath platzierten sich in dieser Prüfung auch Sarah Weyers mit My Best 3 (4.), Nina-Marie Quinders mit Atina (5.), Nina Jansen mit Countdown (7., alle 1. Abteilung) und mit Come on Calita (4.), Alexander Thoenes mit Costner S (2., beide 2. Abtei-lung).