Eishockey Play-off-Derby zwischen GEG und Moers ein „Kracher“

Dass man die besonders offensivstarken Raubkatzen durchaus bändigen kann, hat das Team von der Niers in dieser Saison schon zeigen können. In beiden Hauptrunden-Begegnungen siegte jeweils der Phoenix mit 6:2 und 3:1. Während der Phoenix im Viertelfinale den Neusser EV 1b in zwei Begegnungen mit 11:0 und 10:0 ausschalten konnte, taten sich die Black Tigers mit zwei 6:5-Erfolgen gegen die Hammer Eisbären 1b schon etwas schwerer.

Dennoch sieht Headcoach Joschua Schmitz sein Team nicht automatisch in der Favoritenrolle: „Von den beiden Hauptrunden-Siegen können wir uns nichts mehr kaufen. Im Gegenteil, sie dürften die Black Tigers zusätzlich anspornen. Die Gäste haben eine extrem starke Truppe zusammen. Da sind viele Jungs im Team, die ein gutes Hockey spielen und jedem Gegner Probleme bereiten können. Für uns spricht hingegen die mannschaftliche Geschlossenheit und die große Ausgeglichenheit im Kader. Die Jungs sind absolut heiß. Wir hoffen auf richtig lautstarken Support unserer Zuschauer. Das kann schon enorm pushen und im entscheidenden Moment den Unterscheid ausmachen“, so der Coach.