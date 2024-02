Trainer Bekim Kastrati ist begeistert Aus einer glänzenden SC-Mannschaft ragte Morten Heffungs heraus

Der SC stand von Beginn an stabil in der Defensive. Für Kastratis Geschmack zu tief und beorderte Hiroya Genda weiter nach vorne, was die Offensivaktionen belebte. Nach Vorarbeit von Morten Heffungs erzielte Maksym Lufarenko die Pausenführung. Ein Wirkungstreffer, der dem Spiel eine entscheidende Wende gab. Während beim KFC der Stecker gezogen schien, glänzte der SC mehr und mehr und mit einem sehenswerten Abschluss gegen zwei Uerdinger Akteure legte der starke Johann Noubissi Noukoumo in der zweiten Halbzeit nach. Daiko Kamo erhöhte vor gut 350 begeisterten St. Töniser Sympathisanten wenige Minuten später mühelos auf 3:0. Der Anschlusstreffer war am Ende nur ein Schönheitsfehler, der nichts an den Kräfteverhältnissen änderte. Kohei Nakano setzte den Schlusspunkt in einer Partie, die den Gästen für die kommenden Aufgaben im Abstiegskampf weiteren Auftrieb geben sollte.