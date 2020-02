Forum Mittelstand : Experten zu aktuellen Themen für den Mittelstand

Kempen Fünf Veranstaltungen sind im neuen Programm des Forums Mittelstand Niederrhein für 2020 geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Fachkräftesicherung, Umweltverantwortung, Gesundheitsmanagement: Das sind nur drei der aktuellen Themen, die 2020 beim Forum Mittelstand behandelt werden. Veranstaltet wird das Forum Mittelstand vom Technologiezentrum Niederrhein (TZN) und der Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft (IMW). In fünf Veranstaltungen im Kreis Viersen werden pro Jahr aktuelle Themen aus der Wirtschaft angepackt. Experten auf dem Podium, engagierte Vertreter aus der Wirtschaft im Forum: „Die Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit für Unternehmer, von neuen Impulsen zu profitieren“, sagt Landrat Andreas Coenen, Aufsichtsratsvorsitzender des TZN.

Für den ersten Vortrag am 31. März im Technologiezentrum in Kempen haben WFG-Geschäftsführer Thomas Jablonski und Uta Pricken, Organisatorin der Forum-Reihe, Ekkehard Seegers (Seegers Public Affairs) als Referenten eingeladen, der zum Thema „Zwischen politischer Regulierungswut und gesellschaftlichem Gegenwind: Wie finden Unternehmen Gehör?“ spricht. Seegers hat unter anderem das Kommunikationszentrum für den Bayer-Konzern aufgebaut und ist heute Lehrbeauftragter für Public Affairs der Europäischen Medien- und Business-Akademie Düsseldorf.

Beim zweiten Abend am 12. Mai bei „Action Medeor“ in Tönisvorst dreht sich alles um ein erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement. Wie wichtig dies ist, erläutert Ruud Stefelmans vom Ambulanten Gesundheitszentrum Stefelmans (ags) in Kempen. Das Thema „Fachkräftemangel“ steht im Mittelpunkt des Vortragsabends am 25. August in Brüggen. Unter der Überschrift „Fachkräfte sichern – unsere gemeinsame Verantwortung“ referiert Thomas Becker von der Arbeitsagentur. Mit am Podium sitzen David Bergens (Pix Software) und Thomas Jablonski (WFG Kreis Viersen).

Der Klimawandel ist Thema beim Forum am 6. Oktober im Rathaus der Stadt Nettetal in Lobberich. Welches Umweltmanagement zum jeweiligen Betrieb passt, darüber informieren Katrin Röllen und Sebastian Hauka (ContImprove). Ihre Firma berät Betriebe bei der Zertifizierung nach den entsprechenden EU-Normen. In vielen Unternehmen entstehen gute Ideen. Aber wie werden sie richtig gefördert, damit sie auch verwirklicht werden können? Darum geht es am 10. November im Gründerzentrum Stahlwerk Becker in Willich. Armin Möller von der WFG und Stephan Kunz von der NRW-Bank stellen Fördermöglichkeiten vor, Unternehmer berichten, wie sie davon profitiert haben.