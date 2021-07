Ehrenamtliche : NRW-Initiative unterstützt Vereine bei Veranstaltungen

Monheim Das Land Nordrhein-Westfalen hat jetzt das Unterstützungsprogramm „Neustart miteinander“ aufgelegt und arbeitet dabei eng mit den Kommunen zusammen. Auch mit Monheim.

(og) Ehrenamtliche sind tragende Säulen des Gemeinwesens – auch in Monheim. Doch während der Pandemie sind viele Veranstaltungen, die von eingetragenen Vereinen ehrenamtlich organisiert werden, ausgefallen. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, hat das Land Nordrhein-Westfalen jetzt das Unterstützungsprogramm „Neustart miteinander“ aufgelegt und arbeitet dabei eng mit den Kommunen zusammen.

Über das Programm sollen eingetragene Vereine finanziell unterstützt werden. Für die Organisation einer Veranstaltung können diese jetzt einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Gesamtausgaben beantragen. Maximal werden vom Land 5000 Euro ausgezahlt. Das Geld ist als Hilfe für die inzwischen oft klammen Kassen vieler Vereine gedacht, denen in den letzten anderthalb Jahren Einnahmequellen weggebrochen sind. Auch Mehrkosten für Hygieneschutz könnten so aufgefangen werden, sagt das Land.