Musik, Tanz und Poesie in Korschenbroich : Zauber der Alhambra im Rittergut Birkhof

Korschenbroich Das Niederrhein Festival ist am Sonntag, 15. August, erstmals im Rittergut Birkhof zu Gast. Die Zuschauer erwartet Musik, Poesie und Tanz aus Spanien.

Dazu liest Katja Heinrich, die TV-Zuschauern von „Tatort“ und „Soko“-Auftritten bekannt ist, aus dem Reisebericht „Tales of the Alhambra“ von Washington Irving aus dem Jahre 1829. Die in Brasilien geborene Tänzerin Norma Magalhães stellt dazu eine eigens für dieses Konzert arrangierte Choreographie von Martin Chaix vor. Norma Magalhães studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. 2013 trat sie ihr erstes Festengagement beim Thüringer Staatsballett an und übernahm seitdem zahlreiche Solorollen in Choreographien des klassischen und modernen Repertoires. Seit der Spielzeit 2015/16 ist Norma Magalhães Mitglied des Balletts am Rhein und tanzte in Balletten von Martin Schläpfer, Hans van Manen, Jerome Robbins und Hubert Essakow.