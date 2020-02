Kostenpflichtiger Inhalt: Nabu-Ortsgruppe in Kempen : Obstbäume bekommen Frühjahrsschnitt

Teamarbeit am Baum auf der Streuobstwiese (von links): Peter Kunz, Uta van Ouwerkerk, Michael Coenen und Stefan Molkenthin vom Kempener Nabu am Werk. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Im Naturschutzgebiet Schadbruch in St. Hubert sind Mitglieder vom Naturschutzbund (Nabu) Kempen mit Astscheren und Baumsägen aktiv. Wer mithelfen will, kann seine Kenntnisse in Sachen Obstbaumpflege erweitern.