Kommentar : Eltern haben einen Rechtsanspruch

Auch wenn der scheidende Beigeordnete Michael Klee in seiner letzten Jugendhilfeausschuss-Sitzung erneut auf die vergleichsweise gute Versorgungsquote bei den unter Dreijährigen in Kindergärten oder in der Kindertagespflege hinwies, Fakt bleibt: Die Stadt Kempen hat zu wenig Plätze, stopft alle verfügbaren Löcher und hat seit Langem kein klares Konzept bei der Kindergartenplanung.