Grefrath : Gemeinde Grefrath verleiht Preise für ehrenamtliches Engagement

Ausgezeichnet wurden im Eingangsgebäude des Freilichtmuseums Ida Koch, die Helfer des Altenzentrums und die Tafel.

Eine Einzelperson und zwei Gruppierungen wurden mit dem diesjährigen Ehrenamtspreis der Gemeinde Grefrath ausgezeichnet. Ein Gremium, bestehend aus Bürgermeister Manfred Lommetz, Mitgliedern des Rates, der Kirchen sowie Herbert Kättner vom Gemeindesportverband wählte unter zahlreichen Vorschlägen Ida Koch, die Ehrenamtler des Altenzentrums Oedt sowie das Team der Tafel aus. Vergeben wurden die Preise im Eingangsgebäude des Freilichtmuseums der Dorenburg in Anwesenheit zahlreicher Gäste und musikalisch gestaltet durch die Grefrather Musiker Markus Türk und Manfred Heinen. Verbunden sind die Preise mit einer Urkunde, einem kleinen Geldbetrag und einem Blumenstrauß – „sofern denn genügend vorhanden sind“, wie Bürgermeister Lommetz zur Erheiterung des Publikums mit einem Blick auf die bunten Gebinde anmerkte. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen, die sich in der Gemeinde ehrenamtlich engagieren, auch bei den „stillen Helfern im Hintergrund“.

Ida Koch wurde ausgezeichnet für ihren jahrzehntelangen Einsatz im Krankenhausbesuchsdienst, als Koordinatorin der Hospizgruppe der Malteser und für ihre Arbeit in diversen Trauergruppen. Manfred Lommetz hob in seiner Laudatio ihre große Zurückhaltung, Diskretion und ihr Einfühlungsvermögen verbunden mit ihrer einfachen und praktischen Art hervor. So habe sie sehr schnell einen vertrauensvollen und persönlichen Zugang zu den Menschen gefunden. Die stellvertretende Bürgermeisterin Kirsten Peters ehrte die rund 40 Ehrenamtler des Altenzentrum Oedt, die in vielfältiger Weise Freizeitangebote für die Bewohner gestalten und einen Besuchsdienst abhalten. „Menschliches Miteinander, Zuwendung, Interesse – das ist sowieso einfach unbezahlbar“, sagte sie. Die Laudatio auf das Team der Grefrather Tafel hielt der weitere stellvertretende Bürgermeister Roland Angenvoort. Seit 2005 verteilt die Tafel mit rund 15 Mitarbeitern einmal wöchentlich Lebensmittel an zwei Ausgabestellen an bedürftige Menschen. Roland Angenvoort lobte die freundliche und zugewandte Arbeit des Teams. Namentlich erwähnt wurden Jürgen Eidner für das Team der Fahrer, Katinka van der Mast für das Grefrather Team und Barbara Füsers für das Oedter Ausgabeteam.