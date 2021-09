Verkehrwacht wählt Vorstand : Dieter Lambertz bleibt Vorsitzender der Kreisverkehrswacht

Kreis Viersen Die Kreisverkehrswacht im Kreis Viersen hatte Vorstandswahlen auf der Tagesordnung ihrer MItgliederversammlung. Dabei wurde Adele Tarkowski zur Ehrenschatzmeisterin ernannt.

Die Kreisverkehrswacht (KVW) Viersen hat bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt den Vorstand neu gewählt. Adele Tarkowski, die mehr als 25 Jahre als Schatzmeisterin fungierte, wurde aus dem Vorstand verabschiedet und zur Ehrenschatzmeisterin ernannt. Neuer Schatzmeister ist Frank Hage, zum Geschäftsführer wurde Polizeihauptkommissar Martin Gennert gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Reiner Rohde und Edmund Reith sowie als Beisitzer Hans-Gerd Dückers wiedergewählt. Dieter Bach ist stellvertretender Schatzmeister. Daniela Michiels und Udo Berndt sind als Beisitzerin und Beisitzer neu im Vorstand.

Die Kreisverkehrswacht Viersen setzt sich in besonderer Weise für die Verkehrsunfallprävention vom Vorschulalter bis zu den Senioren ein. Es beginnt mit der vorschulischen Verkehrserziehung, also Aufklärungsarbeit und Elternabenden zum entwicklungsbedingten Verhalten von Kindern. Die Verkehrserziehung in den Grundschulen endet mit der Abnahme der Radfahrprüfung durch die Verkehrssicherheitsberater der Polizei.