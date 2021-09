Historische Schätzchen im Niederrheinischen Freilichtmuseum : 220 Trecker fahren durch Grefrath

Grefrath Der Treckertreff des Niederrheinischen Freilichtmuseums war sehr gut besucht. Nach einer Runde durch den Ort machten die Traktoren, darunter viele Oldtimer, an der Dorenburg Halt.

Motorengeräusche und große sowie kleine Besucher beleben das Gelände des Niederrheinischen Freilichtmuseums. Liebhaber historischer Trecker waren am Sonntag beim traditionellen Treckertreff in Grefrath unterwegs. Von 11 bis 16 Uhr sammelten sich Fans von nah und fern, um ihre Schätzchen vorzuführen und die anderer Teilnehmer zu bewundern. Trotz Corona-Beschränkungen konnten bis zu 2000 Personen dabei sein.

Michael Dellen (27) aus Oberkrüchten erinnert sich an die Zeit, als er mit fünf Jahren mit seiner Familie auf dem Treckertreff in Grefrath war. „Schon in meiner Kindheit hatte mein Vater einen Trecker. Ich kenne das einfach schon lange so“, erzählt er. Besonders schätze er die Geselligkeit und den Austausch auf Treffen wie diesem. Seinen Trecker hat er vor fünf Jahren in Belgien gekauft. Ein Fahrzeug aus dem Jahr 1956, importiert aus Argentinien, der hauptsächlich für den Ackerbau verwendet wurde. Heute wird er für Hobbyfahrten und Ausstellungen genutzt.