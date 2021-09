Jahreshauptversammlung in der Albert-Mooren-Halle : Grefrather Wehr hatte 2020 mehr als 110 Einsätze

Jahreshauptversammlung in der Albert-Mooren-Halle

Grefrath Jetzt fand unter der Leitung von Hans-Konrad Funken, Leiter der Grefrather Feuerwehr, die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath statt. Dafür wurde wieder die Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt genutzt.

Die Wehrkräfte zogen Bilanz: Zu 113 Einsätzen wurden die insgesamt 127 Grefrather Einsatzkräfte im Jahr 2020 gerufen. Dabei fällt, wie in den vergangenen Jahren auch schon, dem klassischen Feuer in der Einsatz-Statistik eine immer kleinere Bedeutung zu. Die technischen Hilfeleistungen dagegen nehmen zu. Als besonderen Höhepunkt im Jahr 2020 erwähnte Leiter Funken das neue Löschgruppenfahrzeug (LF20) für den Löschzug Oedt, welches von einer Abordnung der Feuerwehr beim Hersteller abgeholt und beim Eintreffen von vielen Kameraden am Gerätehaus Oedt begrüßt wurde.