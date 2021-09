Vereinigte Turnerschaft Kempen erwägt Bürgerbegehren : Stadt stellt Turnern Campus-Plan vor

Kempen Grund sei das Unverständnis in der Vereinigten Turnerschaft, das mit dem Ausbau der Anlage an der Berliner Allee zu einem Familiensportpark die Bebauung der Ludwig-Jahn-Anlage durch einen Schulneubau einhergeht.

Nachdem die Vereinigte Turnerschaft (VT) Kempen angekündigt hatte, gegen den Ratsbeschluss für einen Gesamtschulneubau auf dem Ludwig-Jahn-Sportplatz ein Bürgerbegehren in Erwägung zu ziehen, will die Stadt den Sportlern die Machbarkeitsstudie noch einmal genauer vorstellen. Dies teilte der Verein jetzt mit. Grund sei das Unverständnis in der Vereinigten Turnerschaft, das mit dem Ausbau der Anlage an der Berliner Allee zu einem Familiensportpark die Bebauung der Ludwig-Jahn-Anlage durch einen Schulneubau einhergeht.

Nach dem Ratsbeschluss dazu am 31. August hatte der Technische Beigeordnete der Stadt, Torsten Schröder, dem Verein angeboten, bei der Mitgliederversammlung des Vereins am 10. Oktober (11 Uhr im Vereinsheim am Görtschesweg 5) die Vor- und Nachteile der in der Studie dargestellten Varianten darzulegen. „Dieses Angebot nehmen wir gerne an und werden im Anschluss mit unseren Mitgliedern diskutieren, ob wir den Weg eines Bürgerbegehrens einschlagen, um den Ratsbeschluss zu kippen“, teilte VT-Vorsitzender Detlev Schürmann mit. Er appelliere an die Vereinsmitglieder, sich bei der Versammlung mit der Studie zu befassen. Ziel müsse sein, innerhalb von Kempens größtem Sportverein einen tragfähigen Konsens zu bekommen. Bislang, so teilte Schürmann weiter mit, lehne der Verein eine Bebauung des Ludwig-Jahn-Platzes strikt ab und bevorzuge einen Neubau am Luise-von-Duesberg-Gymnasium, wobei die Ludwig-Jahn-Anlage erhalten bleiben solle.