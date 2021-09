Inzidenzwert sinkt weiter : 44-jähriger Kempener an Corona gestorben

Kreis Viersen Eine weitere Person im Kreis Viersen ist an der Corona-Krankheit gestorben: ein 44-Jähriger aus Kempen.

Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag, 25. September, 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 180 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 29 davon in Willich, elf in Tönisvorst und jeweils fünf in Kempen und Grefrath. Aus Pflegeeinrichtungen, Kitas, Schulen und Betrieben wurden keine weiteren Fälle gemeldet, teilt der Kreis Viersen weiter mit. 186 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.