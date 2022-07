Stabsstelle Klimaschutz in Viersen gibt Tipps : An heißen Tagen auf sich und Mitmenschen achten

An heißen Tagen auf sich und Mitmenschen achten

Stabsstelle Klimaschutz in Viersen gibt Tipps

Viersen Die Zahl der heißen Tage in Viersen steigt. Auch an diesem Dienstag könnte es knapp 40 Grad warm werden. Die Stabsstelle Klimaschutz gibt Hinweise.

Für diesen Dienstag hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor starker Hitze für den Zeitraum 11 bis 19 Uhr ausgegeben. Die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Viersen hat deshalb Hinweise für das Verhalten an besonders heißen Tagen zusammengestellt. „Meiden Sie die pralle Sonne. Die vielen kleinen Parks und Grünanlagen in Viersen machen den Tag im Schatten der Bäume und durch die Verdunstungskühle unserer Pflanzen viel erträglicher“, heißt es da etwa. „Auch ein entspannter Spaziergang durch den kühlenden Wald an den Süchtelner Höhen und dem Hohen Busch kann wohltuend wirken.“