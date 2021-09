2:3 gegen SC West : Teutonia St. Tönis kommt einfach nicht richtig in Tritt

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis wird seinen eigenen Ansprüchen noch nicht gerecht. Die Mannschaft patzte beim Heim-Debüt des neuen Trainer Josef Cherfi und verlor gegen den SC West überraschend mit 2:3.

(RP) Auf den Fußball-Oberligist DJK Teutonia St. Tönis, dessen Ziel ein Platz in der oberen Tabellenhälfte ist, kommen schwierige Wochen zu. Und das gleich aus drei Gründen: Zum einen ging das Heimspiel gegen den SC Düsseldorf-West, wo die Gastgeber mit etwas Zählbaren gerechnet hatte – was auch dringend erforderlich gewesen wäre –, mit 2:3 (1:2) verloren. Zum anderen war es nur eine unterdurchschnittliche Vorstellung mit zu vielen Mängeln in der Defensive beziehungsweise in der Rückwärtsbewegung, aber auch Ideen nach vorne; und außerdem geht es in den kommenden Wochen in lockerer Folge nur gegen Gegner von weit oben. Deshalb wäre es für das Selbstvertrauen und die nun eingetretende Gesamtlage rund um den neuen Trainer Josef Cherfi, dessen Heimdebüt damit daneben ging, natürlich viel besser gewesen, wenn es, wie auch immer, ein Erfolgserlebnis gegeben hätte.