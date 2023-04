Streik am Freitag Wegen Streik: Ersatzbusse auf RE-10-Strecke

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat für Freitag, 21. April, zwischen 3 Uhr morgens und 11 Uhr vormittags zum Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Wie die Rhein Ruhr Bahn (RRB), die den Niersexpress (RE10) auf der Strecke der Deutschen Bahn betreibt, mitteilt, sei das Personal der RRB nicht vom Streikaufruf betroffen. Gleichwohl kann der Streik Auswirkungen auf den Betrieb haben. „Nach den Erfahrungen des Streiks am 27. März kann eine Betriebseinstellung leider nicht ausgeschlossen werden“, so ein RRB-Sprecher. Vorsorglich hat die RRB für Freitag auf mehreren Linien, auch beim Niersexpress, einen Busnotverkehr eingerichtet. Aktuelle Informationen dazu und die Fahrpläne der Ersatzbusse finden Reisende unter www.zuginfo.nrw. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.