Verschobene Abiturklausuren Schulen zwischen Ärger und Freude

Der Ärger über den Umgang mit den verschobenen Klausuren spiegelt sich in den Gesichtern des Lehrpersonals Klaus Doernhaus, Uwe Hötter und Suzan Torun Schneider (v.l.). An der städtischen Gesamtschule in Kempen finden in diesem Jahr zum ersten Mal Abiturprüfungen statt.

Foto: Lübke, Kurt