Rudern Jonathan Rommelmann und Lena Sarassa werden Favoritenrolle gerecht

Im leichten Einer der Männer feierte Jonathan Rommelmann in Abwesenheit des erkrankten Arno Gaus mit dem Titel ein gelungenes Comeback. Nach der Olympia-Silbermedaille in Tokio zusammen mit Jason Osborne hatte er ein Jahr pausiert, um sein Medizin-Studium abzuschließen. „Es ist noch Luft nach oben, aber nach vier Monaten Training mit Krankheitspause war das schon ganz gut“, sagte Rommelmann, der zufrieden war. An ihm führt im Leichtgewichts-Doppelzweier wohl kein Weg vorbei. Sich noch einmal für die olympischen Spiele zu qualifizieren, bevor die Leichtgewichte wahrscheinlich aus dem Programm gestrichen werden, ist sein großes Ziel.