Bücher und Hörbücher für Familien Bücherei-Team in Grefrath sucht Verstärkung

Ob jede Grefratherin oder jeder Grefrather weiß, dass man in der Pfarrbücherei im Cyriakushaus gleich neben St. Laurentius jede Menge spannende Literatur ausleihen kann, das können Monika Feldges und Anja Hüser nicht beantworten. Die beiden Frauen gehören zum 15-köpfigen Team, das sich ehrenamtlich um die Pflege und Ausleihe der Bücher in der Pfarrbücherei kümmert. Und Monika Feldges redet auch nicht lange um den heißen Brei: „Die Ausleihe der Bücher ist kostenlos, bei uns gibt es auch keine Jahresgebühr und keine Anmeldegebühr“, sagt sie. Anja Hüser fügt hinzu: „Nur die Ausleihe von Kinder-CDs kostet eine geringe Gebühr.“ In der ersten Etage des Cyriakushauses am Markt 10 warten Romane und Krimis, Kinderbücher, Bilderbücher und CD-Hörbücher für Kinder auf Leserinnen und Leser und junge Hörerinnen und Hörer. Geöffnet hat die Bücherei jeden Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr und jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Nach der kurzen Pause in den Osterferien öffnet die Bücherei wieder am Donnerstag, 20. April.