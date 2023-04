Wasserball SV Krefeld 72 zahlt bei den Wasserfreunden Spandau ordentlich Lehrgeld

Das junge Team von Trainer Dusan Dragic tat sich gegen das aggressive Dauer-Pressing des Rekordmeisters sehr schwer und kam erwartungsgemäß nur zu wenigen Chancen. Als die Krefelder im ersten Spiel den großen Respekt vor dem übermächtigen Gegner abgelegt hatte, konnten sie die wenigen Fehler der Spandauer in eigene Treffer ummünzen. Mit einigem Spielwitz brachten sie ihre Torschützen Alexander Kijlstra und Lennox Metten in gute Abschlusspositionen, die sie nutzten. In beiden Spielen hat die SVK bis zur letzten Minute mit großem Einsatz dagegen gehalten. Entsprechend positiv fiel das Fazit von Dusan Dragic und Co-Trainer Georg Metten aus, der für Werner Stratkemper eingesprungen war: „In beiden Spielen haben unsere Jungs bis zum Schluss gefightet. Wir haben im besten Sinne Lehrgeld bezahlt, unsere Spieler nehmen aus beiden Spielen einiges mit. Im zweiten Spiel, in dem Spandau in Bestbesetzung angetreten ist, haben sie bereits eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt.“