Künstlerin aus Nettetal Marianna Kalkhof stellt in Kempen aus

Mit dem Bild des Menschen hat sich Kalkhof in ihren künstlerischen Arbeiten immer wieder befasst. In den doppelgesichtigen Köpfen spielt sie mit Charakteren und Temperamenten, mit dem, was im Menschen steckt. So, dass die eine Seite eines Kopfes eine freundlich-lächelnde aufweist, die andere aber eine griesgrämige. Oder so, dass die fast schon teuflische Seite einer ernsten gegenübersteht.