Handball Adler Königshof ist Kreispokalsieger bei den Damen und den Herren

Der TV Lobberich setzte sich im ersten Halbfinale der Frauen gegen den Landesligisten ASV Süchteln mit 22:19 durch. Das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem frischgebackenen Verbandsligameister VT Kempen gegen Oberliga-Tabellenführer Adler Königshof wurde zu einer klaren Angelegenheit für die Adler-Frauen, die durch einen 26:10-Erfolg über die Kempener das Finale erreichten. „Wir starten mit 0:4. Danach fangen wir uns und treffen bessere Isolationsentscheidungen im Angriff. In der Halbzeit haben wir noch ein zwei Dinge für die Abwehr besprochen und im Endeffekt aggressiver und höher verteidigt und Marie Schall im Tor hat dann einfach ihren Job sehr stark gemacht“, sagte Trainer Joshua Wiesehahn nach dem Halbfinalsieg gegen Kempen. Im Endspiel setzten sich die Adler-Frauen mit 33:29 gegen den TV Lobberich durch und sicherten sich den zweiten Titel der laufenden Saison: Nach dem HVN-Pokal gewinnen die Königshoferinnen auch den Krefeld-Grenzland-Pokal. „Riesenkompliment für ihre Leistung an die Mädels. Die Art und Weise wie wir spielen wollen, ist sehr kräftezehrend und das heutige Pensum war hart. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr über das Ergebnis und gehen nun mit zwei Pokalsiegen in die restlichen vier Ligaspiele.“