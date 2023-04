Alte Wache nicht ideal Polizei soll in Kempen neues Domizil bekommen

Noch gibt es nur die Absicht des Viersener Landrates Andreas Coenen (CDU) als Chef der Kreispolizeibehörde, für die Kempener Wache am Bahnhof einen geeigneten Neubau in der Thomasstadt zu realisieren. Dieser Plan stößt aber in der Kempener Politik jetzt schon auf breite Unterstützung. Auf Antrag der CDU stimmte der Planungsausschuss einstimmig dafür, die Stadtverwaltung möge in Abstimmung mit dem Kreis Viersen alle verfahrens- und planungsrechtlichen Maßnahmen prüfen, um fristgerecht auf einem geeigneten Grundstück den Neubau der Polizeiwache realisieren zu können.