Zugausfälle ab Mittwoch Was Handball-Fans zum Bahnstreik während der EM wissen müssen

Update | Düsseldorf/Köln · Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer will von Mittwoch bis Montag streiken. Das trifft auch die Handball-EM und vor allem die Fans. Am Mittwoch findet der letzte Spieltag der Hauptrunde statt. Die Teams, die bisher in Hamburg gespielt haben, müssen für die Halbfinals am Freitag nach Köln reisen - genau wie ihre Anhänger. Welche Tipps der DHB gibt.

22.01.2024 , 20:17 Uhr

Die Deutsche Bahn ist Mobilitätspartner der Handball-EM. Hier steht das EM-Maskottchen vor einem Zug. Foto: dpa/Roberto Pfeil

(rent/dpa)