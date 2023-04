Kommunikation testen Kreis Viersen übt am Donnerstag für den Ernstfall

Nach dem Umzug des Amtes für Bevölkerungsschutz des Kreises Viersen in die neuen Räume in Grefrath führt der Kreis Viersen am Donnerstag gemeinsam mit allen Kommunen, der Polizei und den Hilfsorganisationen eine Kommunikationsübung durch. Rainer Höckels, Leiter des Amtes für Bevölkerungsschutz des Kreises, erklärt: „Wir führen die Übung durch, um nach Verlagerung des Amtes zu beobachten, welche Wege und Zeiten sich am neuen Standort im Hinblick auf die Kommunikation ergeben. Aus diesen Beobachtungen erhalten wir sicherlich Erkenntnisse, was wir bei Krisenfällen künftig beachten müssen – und werden dies zeitnah angehen.“