Gewissheit in Kempen Tote Schafe – es war tatsächlich ein Wolf

Welcher Wolf konkret die Schafe angriff, sollen nun weitere Untersuchungen zeigen. Häufig gelingt den Experten anhand der gesammelten DNA-Proben eine Individualisierung des Wolfes. So lässt sich beispielsweise ermitteln, wo eben dieser Wolf außerdem in Erscheinung trat, wo er Nutztiere riss oder anhand von Kotspuren nachgewiesen werden konnte. Damit lässt sich auch darstellen, ob ein bestimmtes Tier in einer Region heimisch wurde. Das ist entscheidend, wenn es darum geht, ein Wolfsgebiet auszuweisen, was bei einer festen Ansiedlung von Wölfen geschieht – also dann, wenn ein Wolf über die Dauer von einem halben Jahr mehrfach in einem Gebiet nachgewiesen wurde. Wie lange diese Individualisierung dauert, könne man nicht sagen, erläuterte Wilhelm Deitermann, Sprecher des Landesumweltamts, am Dienstag auf Anfrage. Das hänge auch von der Qualität des Probenmaterials ab. Wichtig für die Halter der Schafe sei der Nachweis, dass ein Wolf die Tiere angriff. Denn damit können die Halter nun eine Entschädigung für ihre Tiere bekommen.