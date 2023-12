GDL-Chef fordert Rauswurf des Bahnvorstands Weselsky – „Wir streiken maximal fünf Tage“

Zugleich rief Weselsky Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf, sich in den festgefahrenen Tarifkonflikt einzumischen – und zwar mit einer drastischen Maßnahme: „Verkehrsminister Wissing sollte diesen Bahnvorstand rausschmeißen. Und wenn er das nicht macht, sollte er den Vorstand zur Rede stellen.“ Die Reaktion des Konzerns auf das Ergebnis der Urabstimmung sei „unverschämt“. So habe Bahn-Sprecher Achim Stauss verkündet, man sei auf einen Streik vorbereitet und werde einen Notfahrplan in Kraft setzen. Das sei keine angemessene Reaktion auf die Forderungen der GDL, so Weselsky. Der Gewerkschafter erklärte zudem: „Wissing sollte dem Vorstand die Boni streichen und endlich messbare sowie kurzfristige Ziele vorgeben. Dann kann man über Boni neu reden.“