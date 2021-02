Pandemie im Kreis Viersen : 73-Jähriger aus Willich stirbt nach Corona-Infektion

Ein 73-jähriger Mann aus Willich ist an den Folgen der Corona-Krankheit gestorben (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Viersen Im Kreis Viersen wurden am Donnerstag 29 neue Corona-Fälle bekannt. Damit gelten derzeit 239 Menschen als infiziert. Ein 73-Jähriger starb an den Folgen der Corona-Krankheit.

Erneut ist ein Einwohner des Kreises Viersen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Wie der Kreis Viersen am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um einen 73-jährigen Mann aus Willich. Insgesamt wurden im Kreisgebiet am Donnerstag 29 neue Corona-Infektionen bekannt.

Damit gelten derzeit 239 Personen als infiziert. 503 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Der Inzidenz-Wert ist leicht gestiegen: Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stieg von 52 auf 53.

Aktuell werden 55 Menschen mit einer Corona-Infektion in den Krankenhäusern im Kreis behandelt, nicht bekannt ist, wie viele dieser Patienten auch im Kreisgebiet wohnen. Fünf von ihnen befinden sich auf einer Intensivstation, vier davon werden beatmet. Neue Fälle in Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet wurden am Donnerstag nicht gemeldet, auch aus den Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen wurden keine neuen Fälle bekannt.

In Grefrath gibt es aktuell zwölf positive Corona-Fälle (Vortag: 15), in Kempen 13 (15), in Tönisvorst 21 (24) und in Willich 27 (30). Aus Brüggen wurden elf positive Corona-Fälle gemeldet (9), aus Nettetal 32 (29), aus Niederkrüchten acht (7), aus Schwalmtal fünf (8) und aus Viersen 110 (118).

(biro)