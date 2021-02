Ausschussbeschluss in Kempen : Am Hagelkreuzweg entsteht ein Fitness-Parcours

Am Hagelkreuzweg entsteht ein Fitness-Parcours

Ausschussbeschluss in Kempen

Ein solcher Fitness-Parcours könnte Am Hagelkreuzweg entstehen (Symbolfoto). Foto: Outgym

Kempen In der Sitzung des Kempener Sportausschusses – der ersten nach der Kommunalwahl – wurde der Fitness-Parcours in der Neuen Stadt beschlossen.

Sport im Freien ist besonders während der Corona-Pandemie gefragt, da die Sporthallen und Fitness-Studios im Lockdown geschlossen bleiben müssen. Daher war am Montag in der ersten Sitzung des Kempener Sportausschusses nach der Wahl die Freude groß, als die Verwaltung die Einrichtung eines neuen Fitness-Parcours am Hagelkreuzweg im Zentrum der Neuen Stadt vorstellte.