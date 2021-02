Karnevals-Freude in Kempen : Echte Fründe sorgen für Stimmung in Kitas und Altenheimen

Echte Fründe sorgen für Stimmung in Kitas und Altenheimen

Karnevals-Freude in Kempen

Kempen Die Karnevalsgesellschaft Echte Fründe aus Kempen hat für hiesige Kindergärten und Altenheime eine närrische Überraschung vorbereitet.

Für 20 Einrichtungen aus Kempen packten die Karnevalisten ein Körbchen mit jeckem Zubehör. „Wir haben ein kleines Karnevalskörbchen mit einem Liedbuch, einer CD, Blumen, Luftballons und Luftschlangen zusammengestellt und diese nach Corona-Richtlinien in der Karnevalswoche überreicht“, berichtet Tobias Strohmeier, Vorsitzender der KG. In der Vergangenheit sorgte die KG mit ihrem Mitsing- und Partyabend „Sing doch ene mit“ für Freude bei den Narren in der Thomasstadt. Über 400 Gäste kamen zu diesem Abend, und die KG war schon mit den Vorbereitungen für „Sing doch ene mit 2021“ beschäftigt, als die Veranstaltungen corona-bedingt abgesagt werden mussten.