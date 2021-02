Jecke Spende von der Landbäckerei Oomen : Berliner Ballen für die Kempener Tafel

Heinz Kox (v.l.), Johannes Werner, Eva Pascher-Bellmann und Heinz Börsch bei der Übergabe der Berliner. Foto: Norbert Prümen

Kempen Um den Kunden der Tafel in Kempen eine Freude zu machen, hat Bäckermeister Manfred Oomen 300 Berliner Ballen gespendet. 150 Stück brachten Johannes Werner von der Bäckerei Oomen sowie Heinz Kox und Heinz Börsch vom Kempener Karnevals-Verein am Altweiberdonnerstag zur Tafel-Ausgabe an der Mülhauser Straße.

150 weitere Ballen folgen am Rosenmontag. Über die süße Spende freute sich auch Eva Pascher-Bellmann von der Tafel. Dort versorgen Freiwillige bis zu 650 Bedürftige mit Lebensmitteln.

(biro)