Corona-Prävention in Radevormwald : 360 Masken werden für den Mittagstisch gespendet

Corona-Prävention in Radevormwald

Die FFP2-Masken wurden nun an das Team des Radevormwalder Mittagstischer übergeben. Foto: Bültmann

RADEVORMWALD Apotheker Dr. Ralph Bültmann hat die Aktion organisiert, nachdem die Nachfrage nach FFP2-Masken immer größer wurde.

(trei) Der Radevormwalder Apotheker Dr. Ralph Bültmann hat dem Mittagstisch in der vergangenen Woche 360 Exemplare von FFP2-Masken gespendet. Der Inhaber der Bergischen Apotheke und der Fuchs-Apotheke in der Bergstadt hat diese Spende organisiert, nachdem die Nachfragen nach Masken immer größer wurden.

FFP2-Masken oder alternativ die „blauen“ medizinischen Masken sind mittlerweile in vielen Bereichen vorgeschrieben, um das Infektionsrisiko zu senken, beispielsweise in Supermärkten, in Arztpraxen oder im öffentlichen Personennahverkehr.