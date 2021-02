Service für Senioren aus Kempen : Fahrdienst zum Impfzentrum ist sehr gefragt

Mittwoch, 10. Februar, 18.50 Uhr - auf geht‘s zum Impftermin nach Dülken: Ulrich Koenigs, Helfer bei der Stiftung, hilft einer 92-Jährigen vor ihrer Haustür in den Bus. Foto: Dagmar Küppers

Kempen Der Fahrdienst zum Impfzentrum des Kreises Viersen in Dülken ist bei Kempener Senioren sehr gefragt. In den ersten drei Tagen meldeten sich schon über 100 Menschen.

Der Fahrdienst der Stadt Kempen, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist und der Senioren-Initiative zum Impfzentrum in Dülken wird gut angenommen. Das berichten Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans und Jürgen Brockmeyer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. In den ersten drei Tagen meldeten sich dort bereits über 100 Senioren, um die Unterstützung in Anspruch zu nehmen.