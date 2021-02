Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Neun Senioren sterben mit Corona-Infektion

Kreis Mettmann 71 Neuerkrankungen sind am Mittwoch vom Kreisgesundheitsamt gemeldet worden. Die Zahl der Erkrankten liegt um 60 unter der vom Mittwoch der Vorwoche. Die Zahl der Todesfälle stieg weiter an, der Inzidenzwert sinkt leicht.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 836 Infizierte, 8 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 71 (unverändert, 4 Neuerkrankungen, 2 genesen), in Haan 53 (-1; 1 Neuerkrankung, 1 genesen), in Heiligenhaus 72 (+2; 5 Neuerkrankungen, 3 genesen), in Hilden 65 (unverändert; 6 Neuerkrankungen, 6 genesen), in Langenfeld 119 (+7; 15 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Mettmann 82 (-2; 11 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Monheim 63 (unverändert; 5 Neuerkrankungen, 5 genesen), in Ratingen 106 (-6; 6 Neuerkrankungen, 11 genesen), in Velbert 156 (+8; 16 Neuerkrankungen, 8 genesen) und in Wülfrath 49 (unverändert; 2 Neuerkrankungen, 2 genesen)..