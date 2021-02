Corona-Pandemie in Düsseldorf : Seniorenräte bieten sich als Impfpaten an

Düsseldorf Auch nach der ersten Aufregung um Endlos-Warteschleifen in den Hotlines und nicht erreichbare Internet-Seiten brauchen viele Ältere Hilfe, wenn sie sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen.

Die Düsseldorfer Seniorenräte wollen in ihren Stadtbezirken Bürger unterstützen, die bei der Organisation eines Impftermins Hilfe benötigen. „Ich habe in den vergangenen Tagen mehrere Anrufe von über 80-Jährigen erhalten, die keinen Internet-Anschluss haben oder mit dem Telefonprozedere nicht zurechtkommen“, sagt Ulrike Schneider. Die Vorsitzende des Seniorenrats hat daraufhin die Initiative ergriffen und ihre Kollegen für das Patenprojekt gewinnen können.

Bürger, die Unterstützung brauchen, sollen sich an den Seniorenrat in ihrem jeweiligen Quartier wenden. „Wir können allgemeine Fragen beantworten und beim Buchen eines konkreten Termins helfen“, sagt Thomas Fellmerk, Vize-Vorsitzender der Interessenvertretung. Im Einzelfall sei auch eine Fahrt in das Impfzentrum an der Arena denkbar. „Das liegt im Ermessen unserer 20 Seniorenräte und hängt natürlich auch von den persönlichen Möglichkeiten der Kollegen ab“, sagt Fellmerk. Für den holprigen Start der Aktion hat der Anwalt wenig Verständnis. „Dass ausgerechnet bei der Corona-Impfung Leitungen dauerhaft überlastet sind und Server ihren Geist aufgeben, hat uns auch deshalb irritiert, weil so etwas bei irgendwelchen Gewinnspielen oder Ted-Abfragen in aller Regel nicht passiert.“